РИАМО - 29 мар. Почти 2% составляет доля онлайн-продаж в общем обороте продуктового ритейла в России, а в Москве этот показатель – 4,5%, сообщила журналистам аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Мария Сайкина.

«Онлайн-продажи уже почти на 2% занимают общий оборот продуктового ритейла в России. Это много на самом деле. Понятно, что в миллионниках - и в Москве, и в Санкт-Петербурге - показатели выше», - сказала Сайкина.

Она добавила, что в Москве этот показатель составляет 4,5%, а в Санкт-Петербурге - 5%.

Рынок доставки продуктов питания в 2021 году составил 329 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом, рост рынка составил 159%. Количество заказов в 2021 году составило 237 млн рублей, что на 244% превышает показатели 2020 года.

Также в 2020 году объем рынка по доставке еды составлял 316,4 млрд рублей, по сравнению с 2019 годом рост составил 69%. По предварительным данным, рост по 2021 году будет не меньше.