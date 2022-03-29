РИАМО - 29 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Кубинке с женами военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ, которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Женщины рассказали губернатору, что с нетерпением ждут возвращения своих супругов и строят планы на дальнейшую жизнь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Так, Ольга с нетерпением ждет момента, когда покажет мужу новорожденного сына Ваню, который появился на свет, когда отец отправился исполнять воинский долг. Оксана с подругами налепили полную морозилку пельменей и мантов, чтобы сразу же накрыть домашний стол для супруга, когда он вернется.

Муж Анны находится в госпитале, и она ждет, когда он встанет на ноги и они вместе будут водить их дочь в новый детсад, который строят в Кубинке.

«На прошлой неделе мы ездили в Балашиху, в дивизию Дзержинского. Большое количество ребят сейчас находится на задании. В любом воинском подразделении знают, что такое взаимовыручка и братство. В семьях военных растят патриотизм с первого вздоха. Мне очень важно было к вам приехать», — сказал Воробьев.

Женщины также рассказали губернатору, что в течение 20 лет в Кубинке действует женсовет, который активно участвует в жизни военного городка – от патриотического воспитания до вопросов благоустройства.

Воробьев в свою очередь отметил, что военным городкам в Московской области удаляют большое внимание. За несколько лет региону от Минобороны России передали 65 таких населенных пунктов, где живут свыше 500 тыс. человек.