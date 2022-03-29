РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 мар. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 1 случай Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 15 077 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 212 случаев коронавирусной инфекции.

В регионе за все время пандемии подтверждено 959 178 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 14 758 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 928 239 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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