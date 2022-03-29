РИАМО - 29 мар. Около 1,3 млн кв. м жилья планируют запроектировать и построить в 2022 году в Москве, заявил заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.

«Задача, которую поставил мэр Москвы на текущий год – обеспечивать проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 1,3 млн квадратных метров жилья. Важно не снижать темпы реализации программы (реновации - ред.)», – сказал Валуй.

Он отметил, что это включает переселение в текущем году около 37 тыс. жителей.

«Все утвержденные этапы и сроки соблюдаются. За проектированием и строительством осуществляется особый контроль. <...> В текущих условиях наша основная задача – обеспечить реализацию в рамках тех сроков, которые определились, и в 2032 году обеспечить переселение всех жителей по программе реновации», – сказал Валуй.

В настоящее время в столице строят свыше 160 домов по программе реновации. Власти активно подыскивают новые территории для жилищного строительства.