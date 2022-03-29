РИАМО - 29 мар. Около 1,3 млн кв. м жилья планируют запроектировать и построить в 2022 году в Москве, заявил заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.
«Задача, которую поставил мэр Москвы на текущий год – обеспечивать проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 1,3 млн квадратных метров жилья. Важно не снижать темпы реализации программы (реновации - ред.)», – сказал Валуй.
Он отметил, что это включает переселение в текущем году около 37 тыс. жителей.
В настоящее время в столице строят свыше 160 домов по программе реновации. Власти активно подыскивают новые территории для жилищного строительства.
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