РИАМО - 29 мар. На сегодняшний день почти 400 домов – 7 млн «квадратов» - по программе реновации проектируются и строятся в столице, заявил замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

«Введено в эксплуатацию 2,4 млн квадратных метров - 185 домов. В проектировании и строительстве находятся 7 млн квадратных метров - 387 домов», - заявил Валуй.

Он отметил, что это колоссальные цифры. При этом 442 дома в настоящее время расселяются по программе реновации, из них 73,7 тыс. жителей находятся в процессе переселения, почти 50 тыс. жителей уже переселены.

«Активно внедряется технология информационного моделирования, технология умных домов в соответствии с утвержденным стандартом. Первый дом планируется к вводу эксплуатацию в 2023 году», - заявил Валуй.

н отметил, что использование современных технологий позволяет сократить количество ошибок, ускорить процесс проектирования и строительства, а также повысить качество контроля за проведением работ.

«Это создаст для управляющих компаний преимущество при эксплуатации», - заключил Валуй.