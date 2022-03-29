РИАМО - 29 мар. Объем инвестиций в основной капитал Московской области по итогам 2021 года превысил 1,14 трлн рублей. По данным Росстата, Подмосковье заняло второе место по этому показателю среди всех регионов России, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Она отметила, что инвесторы также активно вкладывали средства в недвижимость и обрабатывающие производства Подмосковья. Четвертое место по инвестиционной популярности заняла научно-техническая сфера.
По словам Зиновьевой, Подмосковье является привлекательным регионом для инвестиций и развития бизнеса даже в сегодняшних сложных экономических реалиях.
В области функционирует масштабная индустриальная инфраструктура – 5 особых экономических зон, 59 индустриальных парков и 16 технопарков. Также в регионе развита логистическая инфраструктура.
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