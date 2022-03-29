РИАМО - 29 мар. Объем инвестиций в основной капитал Московской области по итогам 2021 года превысил 1,14 трлн рублей. По данным Росстата, Подмосковье заняло второе место по этому показателю среди всех регионов России, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье по итогам 2021 года вырос на 2,4% по сравнению с показателем 2020 года и составил 1,14 трлн рублей. Лидером по объему привлеченных инвестиций стала сфера транспортировки и хранения», - рассказала зампред правительства Подмосковья – глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что инвесторы также активно вкладывали средства в недвижимость и обрабатывающие производства Подмосковья. Четвертое место по инвестиционной популярности заняла научно-техническая сфера.

По словам Зиновьевой, Подмосковье является привлекательным регионом для инвестиций и развития бизнеса даже в сегодняшних сложных экономических реалиях.

В области функционирует масштабная индустриальная инфраструктура – 5 особых экономических зон, 59 индустриальных парков и 16 технопарков. Также в регионе развита логистическая инфраструктура.