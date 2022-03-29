РИАМО - 29 мар. В столице утвердили более 500 площадок для строительства домов по программе реновации. Эти площадки предлагали депутаты, жители, общественники, сообщил замруководителя департамента градостроительной политики города Андрей Валуй.

«Мы подобрали в два раза больше стартовых площадок, чем в 2017 году. Утверждено 543 территории общей площадью с потенциалом строительства 8,6 миллиона квадратных метров», - сказал Валуй.

Он отметил, что эти площадки предлагали жители, депутаты, представители общественных организаций.

«Мы продолжаем работу по подбору дополнительных стартовых площадок. И стараемся максимально ускорить сроки переселения по программе», - заключил Валуй.