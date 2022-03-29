РИАМО - 29 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Андрея Предко на должность главы управы района Западное Дегунино. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичной мэрии.

Ранее управу района возглавляла Оксана Молодецкая. Она занимала этот пост с 29 декабря 2017 года по февраль 2022 года.

Предко назначен на должность главы управы района с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра столицы, однако он не должен превышать предельный срок замещения указанной должности.

До назначения Предко работал заместителем главы управы района Раменки по вопросам ЖКХ и благоустройства.