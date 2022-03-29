РИАМО - 29 мар. На пост главы управы района Новогиреево назначен Дмитрий Чернов, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Чернов назначен на указанную должность с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения в соответствии с городскими нормативными актами.

До назначения Чернов трудился на должности заместителя главы управы района Преображенское по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства.