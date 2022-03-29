РИАМО - 29 мар. В столице в рамках реновации сроки переселения жителей удалось сократить вдвое - до 4-5 месяцев, сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Андрей Валуй.

«Если раньше сроки переселения составляли 10-11 месяцев, то сейчас это 4-5 месяцев. Основной показатель удовлетворенности жителей переселением в новые дома - это благодарность жителей», - сказал Валуй.

Он отметил, что работает единый контакт-центр Стройкомплекса, оперативному оформлению документов способствуют центры информирования граждан.

«Программа реновации формирует комфортную городскую среду. И жители уже сейчас могут видеть, как изменились внешний вид, стандарты благоустройства», - заключил Валуй.