РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 мар. В Щелковском историко-краеведческом музее 31 марта пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции «Щелково в 1917-1986 годах» и выставке живописи, сообщается на сайте музея.

В 11:00 состоится экскурсия по экспозиции «Щелково в 1917-1986 годах» (без раздела «Войны ХХ века»), возраст участников - от 10 лет.

В 15:00 пройдет экскурсия для детей по выставке живописи преподавателей кафедры живописи МГУП им. Ивана Федорова. Возрастное ограничение: 6+.

Все экскурсии бесплатные, подробности можно узнать на сайте музея.