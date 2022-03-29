РИАМО - 29 мар. Рекреационно-туристскую зону областного значения «Вейна» планируется создать в Рузском городском округе. В нее войдут акватория и прибрежные территории Озернинского водохранилища с редкими видами растений, птиц и животных. Об этом сообщает пресс-служба областного Минэкологии.

По заказу ведомства уже подготовлены материалы для создания новой особо охраняемой природной территории (ООПТ). Ее общая площадь составит порядка 1,8 тыс. га.

«Рекреационно-туристские зоны – относительно новый для Подмосковья вид ООПТ. Они призваны совместить охрану редких видов и экосистем с туристической и рекреационной деятельностью, не наносящей ущерб природе», – пояснил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По словам министра, территорию планируется разделить на 3 участка: зоны строгих и умеренных ограничений, а также рекреационно-туристическую зону. В каждой зоне будет действовать свой режим охраны.

Рекреационно-туристская зона включает природные комплексы и объекты суши и водного пространства. Они экологически связаны друг с другом и имеют особое природоохранное значение для всего Подмосковья.

В частности, это лесные массивы, безлесные территории болота, акватории Озернинского водохранилища, рек Озерна, Вейна, Городенка, Переволочня, Побоинка, Рыкуновка, места произрастания и обитания видов растений и животных, занесенных в Красные книги России и Московской области.

В границах будущей ООПТ обитают 115 видов позвоночных животных, не менее 16 видов рыб, 3 вида амфибий, 1 вид рептилий, 73 вида птиц и 23 вида млекопитающих. При этом, к примеру, популяция озернинского жереха внесена в Красную книгу Подмосковья.

Также на территории обитают особо охраняемые виды птиц: турухтан, большой улит, фифи, травник, черный коршун, луговой лунь, полевой лунь, трехпалый дятел. Здесь же растут краснокнижные лишайники.