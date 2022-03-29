РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мар. В подмосковной Балашихе продолжается профилактическая операция по предотвращению несчастных случаев на водоемах округа. Спасатели просят жителей не отпускать детей одних к рекам и озерам и объяснять им об опасности выхода на тонкий лед, сообщается на странице Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Первый месяц весны в регионе характеризуется колебанием минусовых и плюсовых атмосферных температур. Неустойчивая погода отражается и на ледяном покрове водоемов, ежедневный мониторинг толщины которого в целях предотвращения несчастных случаев проводят подмосковные спасатели вместе с сотрудниками ГИМС МЧС России по региону муниципальных аварийно-спасательных служб и добровольцами ВОСВОД.

«На большей части водоемов лед истончился до предельных значений, и выход на него неминуемо приведет к трагедии. Не толще 5 сантиметров и лед на озерах и карьерах городских округов Лыткарино, Люберцы, Химки, Шатура, Орехово-Зуево, а также Раменского и Богородского горокругов. Такие же результаты показали замеры льда на канале имени Москвы в Долгопрудном и Дубне, на отдельных участках реки Оки в Ступино и Коломне, Клязьме и озере Черном в Солнечногорске. И это далеко не полный перечень опасных мест», - отметил начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Он попросил родителей и учителей уделить особое внимание профилактическим беседам с детьми, так как они могут пойти к водоемам, чтобы понаблюдать за таянием льда.

«Я прошу учителей уделить несколько минут и рассказать детям, чем опасен выход на тонкий лед. И что именно весной этого делать нельзя, потому что лед очень сильно истончился. Такую же беседу необходимо провести со своими детьми и родителям. А еще лучше будет проконтролировать, где проводят свободное время дети. В целях предупреждения несчастных случаев мы все должны действовать сообща. Только тогда можно будет рассчитывать на положительный результат», - сказал Пестов.