РИАМО - 29 мар. В 2022 году за счет госпрограммы в Подмосковье будут построены 10 детских садов на 2,3 тысячи мест, это детсады в Подольске, Балашихе, Мытищах, Красногорске и других округах, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

«Строим там, где запрос на них наиболее высок. Так, в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска уже построен детский сад на 235 мест. Сейчас идет поставка мебели, игрушек, спортивного инвентаря. Его возвели всего за 10 месяцев. В самое ближайшее время он будет открыт. В августе завершатся работы на объекте-долгострое в Подольске - детский сад на 340 мест на Колхозной улице инвестор-застройщик бросил еще в 2017 году», - сказал Локтев.

Он добавил, что в городском округе Мытищи, где также большой запрос на новые места в дошкольных учреждениях, откроется детский сад на 290 мест. К сентябрю сдадут в эксплуатацию два детсада в Балашихе.

Также министр рассказал о том, что до конца 2022 года планируется ввод в эксплуатацию детского сада вблизи деревни Глухово Красногорска, который рассчитан на 320 малышей, поселке Битца Ленинского округа на 320 мест, в Кубинке на 330 мест.