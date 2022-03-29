РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. В подмосковном Подольске определили 5 поисковых отрядов, которые получат премию им. Дмитрия Панкова, сообщает пресс-служба администрации округа.

На конкурс принимали заявки с описанием уже проведенных поисковых исследовательских работ.

По итогам заочного этапа на премию в размере 75 тыс. рублей оценочная комиссия утвердила 5 участников конкурса.

Среди победителей - Александр Бондарев из поискового отряда «Гиацинт», Алена Жуланова из поискового отряда «Витязь-Быково», Роман Зенкин из поискового отряда «Вороновский рубеж», Алексей Макуров из поискового отряда «Подольск», Денис Демихов из поискового отряда «Дружина-Подольск».

Вручение премии состоится в торжественной обстановке в апреле.

Панков - заслуженный учитель РФ, почетный гражданин Подольска. Вел активную исследовательскую и поисковую работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.