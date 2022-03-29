РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мар. На предприятии «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи состоялся корпоративный турнир по настольному теннису, сообщает отдел по внешним связям и стратегическим коммуникациям АО «Метровагонмаш».

АО «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав ТМХ) встречает весну по-спортивному. На площадке заводской столовой провели корпоративный турнир по настольному теннису. Организатором соревнований выступил молодежный совет «Инжен» при поддержке профсоюзных комитетов предприятия.

В турнире приняли участие 16 заводчан, разделенных на две подгруппы. Матчи проходили сразу на трех игровых столах. Игроки с лучшими показателями на групповом этапе выходили в плей-офф, где проводили полуфинальные встречи, финал и матч за 3 место. Среди женщин победителями стали: инженер-технолог Ирина Новикова (золото); специалист Анна Нестерова (серебро); сотрудник д/с №4 «Аленушка» Марина Михайлова (бронза).

Результаты в мужской категории: распределитель работ Евгений Кобелев (золото); контролер качества Игорь Дашкевич (серебро); инженер по подготовке производства Денис Крылов (бронза). Победителей и призеров наградили грамотами и подарочными сертификатами, а для всех спортсменов организовали совместное чаепитие.

«Условия для выступлений хорошие, играть было комфортно. Я не первый раз принимаю участие в турнирах по настольному теннису, в копилке уже 3 медали. Уровень соперников достаточно высокий, так что мне, как любителю, было немного сложновато. С нетерпением жду следующих соревнований!» - сказала призер соревнований, сотрудник д/с №4 «Аленушка», входящего в структуру «Метровагонмаш» Марина Михайлова.

Турнир по настольному теннису открывает целую программу спортивных мероприятий – в ближайшие месяцы работников предприятия ждет и традиционная заводская эстафета, и чемпионат по футболу, и другие соревнования, где можно испытать на прочность свою физическую подготовку и силу духа.