РИАМО - 29 мар. Подмосковье — активно развивающийся регион, поэтому основной запрос от жителей поступает на строительство объектов образования. Так, только к 1 сентября 2022 года в регионе планируют открыть 10 школьных зданий, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

«В 2021 году в регионе открылось 56 новых школ. К 1 сентября 2022 года мы планируем открыть еще 10 новых школьных зданий, построенных на бюджетные средства, в которых смогут обучаться 4,5 тысячи ребят. Так, уже полностью готова школа на 550 мест в Можайске. В нее завозятся мебель и оборудование, завершаются работы по благоустройству. С открытием этого учреждения в округе будет полностью решена проблема второй смены», - сказал Локтев.

Он добавил, что в августе завершатся работы и в школе на 825 мест в микрорайоне Опалиха Красногорска. Откроет свои двери новый корпус лицея в Орехово-Зуевском округе. На финальной стадии проводятся работы в здании начальной школы на 425 мест в составе Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном. Эту школу также планируют открыть в сентябре.

По словам Локтева, до конца текущего года в эксплуатацию планируется ввести еще несколько школ на 5,5 тысяч учащихся. Среди них школа на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Ольгино в городском округе Балашиха, школа на 825 мест на улице Захарова в Коломне, а также две школы в Красногорске, две - в Щелкове.

«Благодаря новым школам дети смогут учиться рядом с домом в современных комфортных условиях. Отмечу, что до конца года мы с опережением планируем завершить строительство еще одной большой школы на 825 мест в микрорайоне Восточный Истры. Сдать ее должны в декабре», - заявил Локтев.