РИАМО - 29 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что в России нужно совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства, а не запрещать его.

«Нужно совершенствовать законодательство в части суррогатного материнства. <...> Но запрещать суррогатное материнство нельзя, иначе рынок просто уйдет в тень. И мы все так же не будем знать судьбу этих детей», – сказала Мишонова в интервью РИА Новости.

По ее словам, законодательство должно учитывать ряд нюансов. К примеру, если суррогатная мать не желает отдавать ребенка или малыш рождается с патологиями, если роды проходят неудачно и другое. Все это нужно прописать в законодательной базе.

«Я уверена, что у нас многие женщины согласились бы участвовать на добровольной основе. Но при этом они бы получали какие-то льготы, пособия и медицинскую помощь», – уточнила детский омбудсмен.

Она подчеркнула, что закон необходим для жесткого контроля за «черным рынком суррогатного материнства».

Суррогатное материнство – вынашивание и рождение женщиной ребенка для другого лица. Генетический материал для формирования эмбриона чаще всего предоставляется лицами, для которых вынашивается ребенок.