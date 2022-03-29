РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. В подмосковном Подольске демонтировали несанкционированные водовыпуски в реку Пахру в районе Беляевской улицы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие прошло во вторник. Демонтажем занимались сотрудники отдела благоустройства и экологии и МБУ «Подольский комбинат благоустройства».

Ранее несанкционированный сброс сточных вод перекрыли в деревне Новоселки после жалобы жителя на интернет-портале «Добродел».