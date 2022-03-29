РИАМО - 29 мар. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара «Продимекс». Причиной стало искусственной создание ажиотажа вокруг продукции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Подробности дела пока не раскрываются. Однако уже известно, что производителя заподозрили в незаконной координации работы торговых сетей для стимуляции роста цен.

Ранее антимонопольная служба начала проверять воронежское управление на рынке сахара и выявила нарушения в действиях сетей «Магнит» и «Пятерочка». Магазины не выставляли значительные запасы сахара на прилавки, а компании не поставляли на точки товар, который уже и так был в наличии. В результате это создавался искусственный ажиотажный спрос.

В отношении торговых сетей также возбудили дела.

Ранее торговые сети Московской области нарастили поставки сахарного песка и других социально значимых товаров в магазины на 30%. Такие меры были приняты для повышения объема сахара в розничной торговле.