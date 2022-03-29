РИАМО - 29 мар. В подмосковной Кубинке в октябре достроят детский сад на 330 мест, этот детсад очень ждут жители, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Сейчас в Кубинке работают 7 дошкольных организаций, но этого недостаточно, порядка 230 детей находятся в очереди. Новый детсад позволит полностью ликвидировать очередь детей от 2 до 7 лет в Кубинке.

«Этот детский сад просили и офицеры, и, прежде всего, их жены. Находящийся рядом детсад безнадежно устарел, детей в него ходит много, поэтому нужен новый, современный. Мы построим его быстро - за 10 месяцев. Думаю, это будет очень хороший подарок малышам», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Строить дошкольное учреждение начали в январе. Работы ведутся опережающими темпами, изначально достроить детсад планировали в декабре.