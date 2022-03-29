РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мар. В подмосковном Королеве 2 апреля бесплатно проведут скрининг молочных желез, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

В Центре амбулаторной онкологической помощи в Королеве на улице Дзержинского, дом №11 для пациентов организуют день открытых дверей в рамках месячника профилактики рака молочной железы.

Бесплатный скрининг молочных желез проведет врач-онколог Людмила Жукова 2 апреля с 9:00 до 12:00. При выявлении подозрительных новообразований пациентки смогут продолжить специализированное лечение в клинике.

Прийти на скрининг могут все желающие без предварительной записи. Задать дополнительные вопросы можно по телефону: 8(495)511-61-21.