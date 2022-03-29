РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мар. Дети из Донбасса стали зрителями спектакля «Музыкальный магазин» Балашихинского Маленького театра кукол, мероприятие состоялось на сцене Государственного музея-заповедника в Зарайске, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Спектакль посмотрело около 300 зрителей, среди которых были и дети из Донбасса. Для Маленького театра кукол главное - юные зрители, которые тепло встречают и активно реагируют на действия, происходящие на сцене. Лучшая награда для артистов – аплодисменты.

Администрация Маленького театра кукол выразила свою благодарность Государственному музею-заповеднику «Зарайский кремль» за возможность принять участие в проекте «Театральная гостиная».