РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мар. Коммунальные и дорожные службы Балашихи вновь вышли на улицы города для борьбы с непогодой, так как снежный покров уже достиг нескольких сантиметров. За первые сутки снегопада порядка 370 км участков дорог и тротуаров обработали песко-соляной смесью, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Все проезжие части расчищают 7 крупногабаритных машин, тротуары и остановочные пункты - 19 мобильных единиц техники. Также в округе продолжается работа по погрузке и вывозу снега. 7 самосвалов и 5 погрузчиков ежедневно вывозят тонны снежной массы.

Водителям автомобилей настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными и соблюдать дистанцию, возможны заносы и гололед, не совершать резких маневров и не парковаться на проезжей части, пропускать спецтехнику.

Меры предосторожности касаются и пешеходов, особенно при переходе через дорогу, ж/д пути и при нахождении вблизи них. В темное время суток помогут остаться в целости и сохранности светоотражающие элементы на одежде – в такую непогоду без них рискуете остаться незамеченными.