РИАМО - 29 мар. С начала 2022 года более 7,5 тысяч москвичей из 3,1 тысячи семей выбрали квартиры для переезда по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 году Департаменту городского имущества удалось существенно увеличить скорость работы по подбору и предоставлению нового жилья: москвичам было передано около 3,1 тысячи квартир общей площадью свыше 178 тысяч квадратных метров, в которых будут жить более 7,5 тысяч человек. Для сравнения, в первом квартале 2021 года горожане получили 1,5 тысячи квартир общей площадью более 87 тысяч квадратных метров», – рассказал заместитель мэра.

По его словам, москвичи переезжают в современные новостройки, во всех квартирах выполнена качественная отделка и установлено необходимое оборудование: сантехника и электрические плиты.

«Больше всего договоров на получение нового жилья с начала 2022 года заключили жители района Рязанский – 1362 человека из 547 семей, на втором месте Люблино – 827 москвичей из 341 семьи. На третьем – Мосрентген – там переезжают 645 граждан из 278 семей. На четвертом – Фили-Давыдково, в котором 229 семей и 621 человек справляют новоселье, на пятом – Зюзино, где договоры на новые квартиры заключили 420 человек из 169 семей», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего по программе реновации ведется заселение 158 новостроек, расположенных во всех округах. В них переезжают либо уже завершили переезд москвичи из 441 дома.

В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что с начала года завершено расселение 28 старых домов, а 5 жилых сооружений демонтировано по технологии «умного сноса».

«Город ведет постоянный подбор стартовых площадок – территорий, где затем появятся новостройки по программе реновации. Так, с начала 2022 года список увеличился на 10 адресов, всего их теперь насчитывается 543. Подбор территорий продолжается», – сказал Сергей Левкин.

Участники программы, которым предложили новые квартиры, могут воспользоваться суперсервисом «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Там собраны пошаговые инструкции, доступна онлайн-запись на осмотр квартиры, прием к нотариусу и подписание договора. С помощью сервиса можно подать документы или заявить о строительных дефектах, заказать бесплатный транспорт и грузчиков, а также получать уведомления о ходе переселения. Все это помогает сократить число посещений центра информирования и оформлять документы в удобное время.

Программа реновации жилищного фонда утверждена правительством Москвы 1 августа 2017 года. В нее включено 5175 домов, в которых расположено более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживают около миллиона жителей.

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