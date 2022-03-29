РИАМО - 29 мар. Курс доллара на старте торговой сессии Московской биржи опустился ниже 88 рублей впервые с 28 февраля, сообщает Nation News.

Помимо курса доллара на торгах Мосбиржи до 96 рублей снизился и курс евро.

Центральный банк России также понизил официальные курсы зарубежных валют на вторник. Согласно текущим курсам регулятора, доллар стоит 93,7 рубля, а евро – 102,6 рубля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал переговоры между Россией и Украиной 29-30 марта в Стамбуле.



Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский и член украинской делегации, глава фракции парламента украинской правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия ведут переговоры тет-а-тет.

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