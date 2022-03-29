РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мар. Управление культуры администрации Балашихи и Централизованная библиотечная система им. Андрея Белого объявили конкурс на соискание муниципальной премии имени поэта среди авторов и творческих коллективов Подмосковья, а также регионов, связанных с сохранением памяти Андрея Белого, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Конкурс проводится с 1 апреля по 11 сентября нынешнего года включительно. Работы принимаются по двум номинациям: «Зрелое перо» – авторы, имеющие публикации; «Литературный дебют» – авторы, ранее не публиковавшиеся.

На конкурс необходимо представить литературное тематическое произведение (роман, повесть, рассказ, эссе, стихотворение, публицистика, тематическая и научная работа), связанное с жизнью и творчеством Андрея Белого и литературой Серебряного века, опубликованные в российских, региональных и местных СМИ, на страницах литературно-публицистического журнала «Балашиха: голоса сердец» в течение конкурсного срока в период с октября 2019 года по сентябрь 2022 года.

В перечень необходимых документов на конкурс также входит заявка и ходатайство от литературных и общественных объединений, творческих союзов, редакций, других организаций, по роду деятельности занимающиеся вопросами культуры и литературы.

Конкурсные работы предоставляются в печатном и электронном виде. Каждый конкурсант представляет не более 3 произведений. Произведения, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

Сдать документы на конкурс, а также получить подробную информацию и требования к оформлению документов можно в Библиотечном информационно-культурном центре по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Пролетарская, дом №8 или по телефонам: 8(495)522-03-31, 8(495)522-11-44.