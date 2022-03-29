РИАМО - 29 мар. Еще 399 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. С начала пандемии число выздоровевших от Covid-19 в регионе достигло 928 239, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число заболевших достигло 959 178.

10 пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в регионе за прошедшие сутки. Всего за пандемию скончались 14 758 граждан.

По мнению экспертов, вакцинация остается основным способом защиты здоровья от коронавируса. В Подмосковье прививку можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и специальных пунктах вакцинации.

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