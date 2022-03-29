РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Глава Подольска Дмитрий Жариков провел прием жителей, по итогам которого дал разъяснения по вопросу улучшения жилищных условий ветерану ВОВ, проведению ремонта кровли МКД, благоустройству бульвара Юности, приведение в порядок ранее выделенных земельных участков для многодетных семей и ряду других.

Обращения были не только личного, но и общественного характера. Отдельно принял дольщиков ЖК «Симферопольский». После встречи 26 марта он договорился с ними детально обговорить вопросы по закреплению законных прав на владение имуществом.

«По каждому вопросу совместно с присутствующими специалистами дал необходимые разъяснения. Часть поступивших обращений переданы руководителям структурных подразделений администрации для дальнейшего решения», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Личный прием граждан Жариков проводит каждую неделю, записаться можно по вторникам с 14:00 до 18:00 по телефонам: 8(496)755-57-80, 755-57-27.