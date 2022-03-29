РИАМО - 29 мар. За прошедшие сутки на территории Московской области выявили 212 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число официально зарегистрированных случаев заболевания Covid-19 в регионе достигло 959 178, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В течение прошедших суток в Подмосковье умерли 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии в регионе от заболевания скончались 14 758 человек.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в Подмосковье значительно снизилось число обращений гражданам к властям региона по вопросам, связанным с коронавирусом. Наиболее значительное снижение числа обращений зафиксировано по вопросам, связанным с ПЦР-тестами, QR-кодами и неявкой врача, вызванного на дом.

Ситуация с распространением коронавируса в Московской области улучшилась за последнее время. В регионе отменили требование об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции. Массовая вакцинация жителей от Covid-19 продолжается.

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