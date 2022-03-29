РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 мар. Воспитанники СШОР «Олимп» стали победителями и призерами чемпионата России по универсальному бою, сообщается на странице спортшколы в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат проходил в Волгограде с 26 по 28 марта.

По итогам спортивного мероприятия Екатерина Мытерева и Анастасия Черненок заняли первое место; Фарид Зейналов стал вторым, а Евгений Гарштя и Ксения Баранова заняли третье место.

Спортсменов тренируют Натиг и Рашад Алиевы.