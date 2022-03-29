РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Свыше 40 млн рублей переплаты за отопление должно вернуть ООО «ТВС» жителям 34 многоквартирных домов Красногорска по требованию Госжилинспекции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Госжилинспекция Московской области направила в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «ТеплоВодоСнабжение» (ООО «ТВС») требование произвести перерасчет начислений за отопление собственникам 34 многоквартирных домов в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, до конца апреля Госжилинспекция потребовала вернуть жителям Павшинской поймы 40 млн 495 тыс. 103 рубля 84 копейки. Именно столько доначислила собственникам ресурсоснабжающая организация ООО «ТВС» при проведении корректировки платы за отопление 2021 года.

Рассмотрев обращение жителей и проверив документы, предоставленные ООО «ТВС», инспекторы установили, что расчеты были произведены с нарушением порядка: некорректно учитывались показания общедомовых приборов учета за 2021 год. Результатом этой ошибки стали многомиллионные завышения платы за коммунальную услугу.

Госжилинспекция потребовала от ООО «ТВС» произвести перерасчет корректировки и вернуть жителям неправомерно начисленные средства.