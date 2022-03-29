РИАМО - 29 мар. В Басманном районе столицы отремонтировали двухэтажное здание 1940 года постройки, в котором располагается Российская ассоциация международного сотрудничества, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Привели в порядок фасад здания площадью почти 400 кв. м. Сначала выполнили усиление стен металлическими обоймами, затем расчистили их от грязи, убрали отслоившуюся штукатурку и заделали трещины», - сказал первый заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Антон Мельников.

По его словам, в здании на улице Машкова также усилили несущие стены и оконные проемы, отремонтировали лестничные марши и перекрытия между этажами. Кроме того, в доме заменили покрытие кровли и инженерные системы, установили узел учета потребления тепла и горячей воды.

Для удобства работников Российской ассоциации международного сотрудничества и посетителей учреждения сделали перепланировку помещений. Также строители провели стяжку полов, заменили двери и окна, выполнили отделочные работы. На территории рядом с домом выложили гранитную плитку, установили ограждение со шлагбаумом, деревья и кустарники при этом были сохранены.