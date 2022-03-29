РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Артисты клуба «Мечта» из поселка Нахабино подмосковного Красногорска стали лауреатами конкурса-фестиваля народного творчества в Москве, сообщается в Telegram-канале управления культуры, туризма и молодежной политики администрации округа.

В театре мимики и жеста в Москве с 26 по 28 марта прошел V Российский конкурс-фестиваль народного творчества «Русская матрешка». Конкурсная программа солистов народного пения МАУ КДК «Мечта» была отмечена наградами. Дарья Шахурина и Таисия Шамес стали лауреатами I степени, София Новикова отмечена дипломом I степени.

Руководитель Дарья Шахурина и аккомпаниатор Алтынбай Гарипов награждены благодарственными письмами. Кроме того, красногорскому коллективу вручили призовой сертификат на 10 тыс. рублей для поездки на международный конкурс искусств AmberFest в Калининград.