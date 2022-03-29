РИАМО - 29 мар. В жилом комплексе «Большое Путилково» в округе Красногорск достроили и ввели в эксплуатацию новый детский сад на 250 мест. Его возвели по индивидуальному проекту, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Министр жилищной политики региона Инна Федотова отметила, что дошкольное образовательное учреждение было построено за счет девелопера по договору о комплексном развитии территории. Строительство заняло всего 10 месяцев.

Площадь трехэтажного здания составила 3,7 тыс. «квадратов». В нем предусмотрено 11 групп, музыкальный и спортивный залы, игровые, кабинеты психолога, логопеда, медкабинет и пищеблок.

На улице обустроили 11 индивидуальных площадок и зону, где можно проводить занятия физкультурой.

В общей сложности группа «Самолет» в данном ЖК построит 10 детсадов на 2,5 тыс. мест, 4 школы на 5 тыс. учеников, а также поликлинику на 660 посещений в смену. Также будет возведена подстанция скорой медпомощи на 4 автомобиля, ФОК с бассейном и футбольным полем, а также стоянки для машин рядом с домами и 5 паркингов.