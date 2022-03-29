РИАМО - 29 мар. Для представителей малого и среднего бизнеса в городе выставили на торги по аренде на льготных условиях пять нежилых помещений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, арендовать объекты можно на срок 10 лет. Их общая площадь составляет более 800 кв. м. Самое большое помещение расположено в районе Орехово-Борисово Южное — 351,7 кв. м.
Подать заявки на участие в аукционе по объектам можно до 13 мая, торги проведут 20 мая в 10:00. В столице с 2017 года проходят торги по аренде городской недвижимости на льготных условиях.
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