РИАМО - 29 мар. В столичном метро идет подготовка к монтажу четырех эскалаторов на пересадке между станциями «Марьина Роща» Большой кольцевой линии и Люблинско-Дмитровской линии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Идет подготовка к монтажу четырех лент эскалаторов длиной 30 м, установка подъемных механизмов начнется в ближайшем месяце», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на пересадке между станциями завершаются монолитные работы и продолжается облицовка пола гранитом. Основные конструкции станции «Марьина Роща» Большого кольца готовы на 95%. На платформе правого перегонного тоннеля уложили бетон, в среднем зале платформенного участка и на платформе левого тоннеля завершаются монолитные работы. В технической зоне более чем на 70% выполнена архитектурная отделка. В вестибюле подходят к концу отделочные работы. Кроме того, на станции продолжают монтаж инженерных систем.

«Марьина Роща» расположена на северо-восточном участке Большого кольца метро. На станции уже установлен самый длинный эскалатор в московской подземке - его протяженность составляет 130 м.