РИАМО - 29 мар. В столице в память о жертвах террористических актов, произошедших в 2010 году в московском метро, горожане несут цветы на станции «Парк культуры» и «Лубянка», передает корреспондент РИАМО.

На платформах станций, где 12 лет назад произошли взрывы, установили столы. Постепенно они заполняются букетами цветов. Люди приносят розы и хризантемы.

Первый взрыв 29 марта 2010 года прогремел на станции «Лубянка» во втором вагоне поезда, следовавшего от станции «Улица Подбельского» к «Юго-Западной», в 07:57. В 08:36 трагедия повторилась на «Парке культуры».

Взрывы, устроенные террористками-смертницами, унесли жизни 41 человек, еще 88 получили ранения и были госпитализированы. Ответственность за теракты взяло на себя преступное сообщество «Имарат Кавказ» (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Очень страшно, что такое может произойти в любой момент. Особенно в месте, где ты бываешь каждый день», - поделилась переживаниями пассажирка Мария.

Она вспомнила, что узнала о теракте, когда приехала на учебу.

Москвичу Игорю в тот день повезло. Он должен был, как обычно, утром ехать по Сокольнической линии на работу, но накануне приболел и пошел к врачу.

Он рассказал, что о взрывах в метро узнал уже позднее из выпуска новостей, когда вернулся домов из поликлиники.