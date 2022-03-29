РИАМО - 29 мар. В утренние часы вторника дорожная ситуация в Москве оценивается в 4 балла из 10 возможных. В вечернее время ожидается до 8 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Вечером сложнее всего будет передвигаться по центру. Затруднения ожидаются на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Пробки могут образоваться из-за мелких ДТП и строительных работ, которые ведутся на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Рижской и Лужнецкой эстакадах, Волгоградском проспекте.

Водителям рекомендуют отказаться от поездок на личных авто. По центру будет быстрее передвигаться на метро, а выбраться из Москвы можно на наземном городском транспорте.

Столичных водителей попросили быть внимательнее из‑за снега и гололедицы>>