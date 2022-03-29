РИАМО - 29 мар. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер высказалась о необходимости проведения расследования случаев пыток солдатами ВСУ взятых в плен российских военных, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее было обнародовано видео, на котором украинские военные простреливают ноги пленным россиянам на одной из баз националистов в Харьковской области. Достоверность видеозаписи устанавливается, ООН находится «в процессе проверки всех опубликованных материалов».

Видеозапись прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле с материалом ознакомились, все причастные к пыткам должны понести наказание.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели - демилитаризация и денацификация соседнего государства.

Очные переговоры между Россией и Украиной пройдут 29–30 марта>>