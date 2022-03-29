РИАМО - 29 мар. Для поддержки строительной отрасли столицы мэр города Сергей Собянин принял решение об утверждении ряда мер поддержки, которые позволяют улучшить финансовое положение застройщиков. Одна из мер касается собственников, меняющих вид разрешенного использования земельных участков для строительства, они могут оформить отсрочку на предоставление банковской гарантии. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Согласно столичному законодательству при изменении вида разрешенного использования земельного участка для целей строительства собственник должен внести соответствующие выплаты в городской бюджет. Суммы зависят в том числе от разницы в кадастровой стоимости конкретной территории до и после преобразования правового статуса, а также от места расположения. Инвестор может выбрать удобный для себя вариант внесения платежа – единовременно или в рассрочку. Последний способ выбирают 98% обратившихся. В данном случае необходимо подтвердить последующие выплаты. И если раньше банковская гарантия была непременным условием для заключения соглашения с городом, то сейчас такое обязательство банка можно предоставить в течение полугода», - сообщил заместитель мэра.

Чтобы получить отсрочку на предоставление банковской гарантии при смене вида разрешенного использования участков, инвесторам необходимо подать личное поручительство бенефициара в письменном виде в департамент городского имущества. По итогам рассмотрения в течение 30 дней собственник участка получит разрешение на рассрочку платежа.

Нормы о порядке выплат при смене варианта разрешенного использования земельных участков на строительство содержатся в постановлении Правительства Москвы от 10 сентября 2013 года №593-ПП. Согласно этому документу, собственнику может быть предоставлена рассрочка на срок от 1 года до 6 лет в зависимости от размера платежа. Так, если сумма не превышает 100 млн рублей, плата может быть внесена в течение одного года, а для суммы более 500 млн рублей – в течение 6 лет.

Банковская гарантия предоставляется инвесторам для обеспечения внесения платежей по рассрочке, которую город предоставляет при изменении вида разрешенного использования участков. Для получения этой гарантии инвесторы должны платить комиссию банку, который по факту является их поручителем.

«Отсрочка предоставления банковской гарантии призвана сократить издержки инвесторов на оплату изменения вида разрешенного использования городской земли. Полугодовой тайм-аут даст предпринимателям возможность выбрать именно то финансовое учреждение, которое предоставит максимально комфортные условия. При этом у инвесторов не будет необходимости замораживать на это время свою строительную деятельность – у них на руках уже будет вся необходимая документация», - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

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