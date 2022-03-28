РИАМО - 28 мар. До конца месяца программой «Коммунальный бонус» могут свободно пользоваться все клиенты МособлЕИРЦ. Посетители личного кабинета смогут получить купоны от Ozon, IVI, More.tv и других партнеров программы, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.
Получить купон до 31 марта можно при каждом входе в ЛК «МособлЕИРЦ Онлайн» без ограничений на количество входов и купонов.
Всего доступны 22 предложения в следующих разделах: обучение и образование, развлечение и досуг, здоровье и красота, одежда и украшения, онлайн-гипермаркеты и доставка продуктов.
Для получения бонусов нужно зайти в раздел «Онлайн-помощник» - «Бонусы и акции» - «Коммунальный бонус», выбрать предложение и использовать промокод при дальнейшей покупке.
Он пояснил, что разобраться в личном кабинете посетителям помогут сотрудники офисов, важно не забыть взять с собой паспорт, банковскую карту и платежный документ.
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