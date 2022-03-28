РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мар. В городском округе Котельники зафиксировали незначительное повышение цен на необходимые товары, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Совместно с жителями заместители главы администрации горокруга Мария Галузо и Светлана Мокшина посетили гипермаркет «Зельгрос». По итогу мониторинга определили, что рост цен наблюдается, однако на самые необходимые товары цены повышены незначительно, все продукты выложены на стеллажах.

Мониторинг цен в магазинах проводится ежедневно.

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» на прошлой неделе запустило Telegram-бот по контролю за ценами на товары в регионе. За это время жители направили более 500 сообщении о необоснованном подорожании продуктов.