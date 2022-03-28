РИАМО - 28 мар. В понедельник на портале «Добродел» стартовало голосование, в котором будут определены приоритетные места для установки видеокамер системы «Безопасный регион». Перечень сформировали на основании предложений жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.
Опрос будет проводиться до 10 апреля, поучаствовать в нем можно по ссылке. Для этого нужно перейти на карту, выбрать округ и метро установки, отметить его и подтвердить авторизацией. Также можно оставить комментарий.
Список адресов-победителей опубликуют 18 апреля на официальном сайте ГУРБ Подмосковья.
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