РИАМО - 28 мар. В понедельник на портале «Добродел» стартовало голосование, в котором будут определены приоритетные места для установки видеокамер системы «Безопасный регион». Перечень сформировали на основании предложений жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.

Опрос будет проводиться до 10 апреля, поучаствовать в нем можно по ссылке. Для этого нужно перейти на карту, выбрать округ и метро установки, отметить его и подтвердить авторизацией. Также можно оставить комментарий.

«На голосование вынесено 690 адресов из 45 городских округов. Перечень объектов, планируемых к подключению в 2022 году, сформирован ГУРБ Московской области согласно обращениям жителей Подмосковья, поступивших на портал «Добродел» с февраля 2021 года по февраль 2022 года», - рассказал зампред правительства Московской области – руководитель ГУРБ региона Роман Каратаев.

Список адресов-победителей опубликуют 18 апреля на официальном сайте ГУРБ Подмосковья.