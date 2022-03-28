РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мар. Заместитель главы администрации городского округа Котельники Мария Галузо и учредитель предприятия «Трак-Бетон» Козловский Олег встретились с учениками школы №2 и рассказали о ведении бизнеса, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Козловский работает в строительной отрасли более 30 лет. При его личном участии были построены космодромы «Байконур» и «Плесецк», пешеходный мост в Парке Горького, станции Московского метрополитена и транспортные развязки на МКАД. Он также рассказал о том, как участвовал в боевых действиях в Афганистане и руководил строительно-восстановительными работами по устранению последствий землетрясения в Армении в 1988 году.

Также ребятам рассказали о процессе ведения бизнеса.

«Профессия строителя очень важна и романтична: грандиозные, красивые объекты строятся на года, которые будут служить многим поколениям», - сказал Козловский.