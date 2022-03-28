РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мар. Бронзовую медаль выиграла спортсменка из Котельников Мария Самофалова на первенстве России по универсальному бою, которое проходило в Сочи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего участвовали 730 спортсменов из 45 регионов страны, они боролись за награды министерства спорта России.

Кроме того, в составе сборной Московской области из Котельников участвовал Станислав Капсамун, однако он не выиграл медаль.