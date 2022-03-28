РИАМО - 28 мар. На этой неделе мобильные офисы президентской программы «Социальная газификация» посетят 41 населенный пункт Подмосковья. С момента запуска выездных пунктов 15 сентября 2021 года их посетили уже 9624 человек, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

«Здесь для жителей Подмосковья доступны 12 социальных услуг: заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования, присвоение адреса, перерасчет за ТКО и другие. С полным графиком движения мобильных офисов можно ознакомиться на сайте «Мособлгаза», — напомнил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

На северо-западе региона офисы посетят село Спасс Волоколамского округа, деревню Глинки в Истре, деревни Крутцы, Покровка и Шарино в Клину и Шаховскую. На севере – поселок Новонекрасовский, деревни Агафониха и Горки Сухаревские в Дмитровском округе, деревни Большая Черная и Протасово Мытищ и деревню Посевьево Сергиево-Посадского округа.

Офисы филиала «Мособлгаза» «Восток» можно будет посетить в Павловском Посаде и деревне Игнатово, частном секторе Черноголовки, селе Петровское и деревне Алмазово в Щелкове, поселке Радовицкий и деревне Терехово.

Филиал «Юго-восток» отправит специалистов в деревню Городище Воскресенска. Деревни Аксеново и Ларино, а также село Городна Луховиц, деревни Голубевая и Семеновская в Егорьевске.

Мобильные офисы филиала «Запад» примут посетителей в деревнях Андреевское и Ивакино Можайского горокруга, поселке Атепцево, деревнях Ерюхино и Васильево Наро-Фоминского округа, поселке Лыщиково и деревне Верхнее Сляднево Рузского округа, а также деревне Захарово Наро-Фоминского округа.

Выезды на юге Подмосковья запланированы в поселок Большое Руново округа Кашира, деревни Каменищи и Дубнево, рп Малино в Ступине, деревню Балково в Серпухове, деревни Люторецкое и Ходаево Чехова.

В настоящее время газ по президентской программе провели уже в 1354 населенных пункта Московской области. Реализация программы продолжается.