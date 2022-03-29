РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Во вторник врач горбольницы №1 подмосковного Красногорска проведет в соцсетях прямой эфир, посвященный гинекологическим заболеваниям, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Ежегодно большое количество пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза проходят лечение в гинекологическом отделении Красногорской горбольницы №1. Самой распространенной патологией является воспаление придатков матки – маточных труб, яичников. В отделение поступают пациентки с дисфункцией яичников различных возрастных периодов и кровотечениями. Также госпитализируются пациентки с осложнениями беременности, такими как угроза прерывания беременности, неразвивающаяся беременность, самопроизвольный аборт.

«Как сохранить женское здоровье» – тема эфира с заведующим отделением гинекологии Красногорской ГБ №1 Александром Ли.

29 марта в 14:00 врач расскажет о самых распространенных гинекологических заболеваниях, а также о том, какие методики используются в Красногорской горбольнице №1 при лечении заболеваний органов малого таза.

Эфир пройдет на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».