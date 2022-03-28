РИАМО - 28 мар. Международная цифровая олимпиада «Волга-IT’22» пройдет в 2022 году при поддержке правительства Ульяновской области. Первый этап пройдет онлайн, а очно участники встретятся в Ульяновске 12-15 мая. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Эта олимпиада регулярно проводится с 2006 года по актуальным направлениям информационных и цифровых технологий.

Регистрация участников уже началась: отборочный этап продлится до 31 марта на официальном сайте Олимпиады по ссылке. Финальный этап пройдет с 12 по 15 мая в Ульяновске. Участие в Олимпиаде является бесплатным.

Олимпиада объединяет участников из 75 регионов РФ и ряда зарубежных государств. Задания для участников Олимпиады разрабатываются и оцениваются IT-компаниями международного уровня на основе своих производственных задач.

Олимпиада проходит в 2 этапа. Первый – это отборочный в онлайн-формате, второй – финальный – очно в Ульяновске.

Олимпиада позволит оценить практические навыки участников в сфере информационных и цифровых технологий. Финалистов Олимпиады ожидают мастер-классы от экспертов, экскурсии по городским достопримечательностям и индустриальным объектам.