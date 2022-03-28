РИАМО - 28 мар. Второй месяц весны начнется не с тепла, а с непогоды. 1 апреля столица окажется под влиянием циклонического вихря, который принесет снегопад, сообщается на сайте «Метеоновости».

Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, небо скроется за тучами, а ситуация на дорогах ухудшится из-за выпадающих осадков.

Температура также будет подчинена зимнему влиянию: днем – от минус 3 до плюс 2 градусов, ночью – минус 8-З градуса. Такие показатели скорее характерны для начала марта, чем для апреля.

Единственным спокойным днем текущей недели будет четверг. В городе установится спокойная погода, а температура воздуха не дотянет до весенних показателей всего пару градусов.